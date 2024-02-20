Грецькі фермери планують тракторний протест біля парламенту в Афінах

Грецькі фермери у вівторок в'їдуть до Афін на тракторах, щоб протестувати біля парламенту проти впливу зростання цін на енергоносії, конкуренції з-за кордону і ситуації з ліквідацією наслідків нещодавніх повеней.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Їхній протест перегукується з невдоволенням в інших частинах Європи, в тому числі у Франції, Бельгії, Нідерландах, Польщі та Італії, де фермери влаштовують подібні демонстрації.

Грецькі профспілки фермерів ведуть переговори з консервативним урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса вже кілька тижнів, але кажуть, що оголошені заходи не вирішують їхніх проблем.

У понеділок ввечері фермери вишикували свої трактори та пікапи вздовж автомагістралей, збираючись на місці зустрічі в центральній Греції, де вони провели ніч перед тим, як вирушити до Афін.

"Існує багато проблем, найбільше з пальним і витратами на електроенергію", – сказав один з протестуючих фермерів, Крістос, в центральному грецькому містечку Кастро.

"Минулий рік був катастрофічним для фермерів, ми не виростили виноград, не виробили оливкову олію, ми виробили трохи бавовни, але її купили за безцінь", – зазначив він.

У вівторок вранці десятки фермерів прибули на човнах до порту Пірей з південного острова Крит. Очікувалося, що ще більше фермерів прибудуть автобусами з інших районів Греції.

Мітинг має на меті посилити тиск на уряд, який вже запропонував знижки на рахунки за електроенергію та продовжив на рік податкову знижку на сільськогосподарське дизельне паливо до кінця 2024 року.

У понеділок уряд підтвердив, що готовий обговорити більш постійну схему податкових знижок в майбутньому, але у нього немає фінансових можливостей для будь-яких подальших поступок в цьому році. Греція відновлюється після десятирічної фінансової кризи.

"Нам більше немає чого запропонувати", – сказав Міцотакіс в інтерв'ю грецькому телеканалу Star TV у понеділок ввечері.

"Я думаю, що фермери визнають це і дуже добре знають, що уряд, ймовірно, перевершив навіть їхні очікування, особливо в питанні рахунків за електроенергію", – додав він.

За його словами, очікувалося, що мітинг буде здебільшого символічним, але фермери, схоже, сповнені рішучості домагатися більших поступок.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Попередній такий інцидент із розсипаним зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.