Греческие фермеры планируют тракторный протест возле парламента в Афинах

Греческие фермеры во вторник въедут в Афины на тракторах, чтобы протестовать возле парламента против влияния роста цен на энергоносители, конкуренции из-за рубежа и ситуации с ликвидацией последствий недавних наводнений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Их протест перекликается с недовольством в других частях Европы, в том числе во Франции, Бельгии, Нидерландах, Польше и Италии, где фермеры устраивают подобные демонстрации.

Греческие профсоюзы фермеров ведут переговоры с консервативным правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса уже несколько недель, но говорят, что объявленные меры не решают их проблем.

В понедельник вечером фермеры выстроили свои тракторы и пикапы вдоль автомагистралей, собираясь на месте встречи в центральной Греции, где они провели ночь перед тем, как отправиться в Афины.

"Существует много проблем, больше всего с топливом и расходами на электроэнергию", – сказал один из протестующих фермеров, Кристос, в центральном греческом городке Кастро.

"Прошлый год был катастрофическим для фермеров, мы не вырастили виноград, не произвели оливковое масло, мы произвели немного хлопка, но его купили за бесценок", – отметил он.

Во вторник утром десятки фермеров прибыли на лодках в порт Пирей с южного острова Крит. Ожидалось, что еще больше фермеров прибудут автобусами из других районов Греции.

Митинг имеет целью усилить давление на правительство, которое уже предложило скидки на счета за электроэнергию и продлило на год налоговую скидку на сельскохозяйственное дизельное топливо до конца 2024 года.

В понедельник правительство подтвердило, что готово обсудить более постоянную схему налоговых скидок в будущем, но у него нет финансовых возможностей для каких-либо дальнейших уступок в этом году. Греция восстанавливается после десятилетнего финансового кризиса.

"Нам больше нечего предложить", – сказал Мицотакис в интервью греческому телеканалу Star TV в понедельник вечером.

"Я думаю, что фермеры признают это и очень хорошо знают, что правительство, вероятно, превзошло даже их ожидания, особенно в вопросе счетов за электроэнергию", – добавил он.

По его словам, ожидалось, что митинг будет в основном символическим, но фермеры, похоже, полны решимости добиваться больших уступок.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.