У коаліції Шольца немає єдності щодо пропозиції про Taurus для України

Німецька депутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка входить до Вільної демократичної партії з керівної коаліції Олафа Шльца, голосуватиме з опозицією за пропозицію про надання ракет Taurus для України, що підкреслює розкол у коаліції з цього питання.

Про це депутатка сказала у коментарі Bild, повідомляє "Європейська правда".

Штрак-Ціммерманн заявила, що підтримає пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі про постачання крилатих ракет Україні.

Як відомо, німецький канцлер Олаф Шольц не підтримує надання Україні Taurus.

"Я особисто проголосую на цьому тижні за пропозицію парламентської групи ХДС/ХСС на пленарному засіданні, яка включає чітку вимогу про постачання Taurus. І я продовжую закликати всіх проводити кампанію за постачання Taurus", – зазначила представниця "вільних демократів".

ЗМІ раніше повідомили, що коаліція підготувала поки що непублічну пропозицію, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Цього тижня у Бундестазі має відбутися голосування щодо пропозиції.

Крилаті ракети Taurus прямо не згадуються у проєкті. Однак йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності".

Штрак-Ціммерманн підкреслила, що для неї і для її парламентської групи очевидно, що "ці системи озброєнь можуть означати лише крилаті ракети Taurus".

Вона також різко розкритикувала парламентську фракцію СДПН і канцлера Шольца.

"Не всі в СДПН ще зрозуміли, що Україна бореться за наш мир, нашу свободу і наше майбутнє в Європі", – сказала вона.

Як розповідала "Європейська правда", в урядовій коаліції тиснуть на Шольца щодо передачі Taurus Україні. Перед цим Британія запропонувала Берліну шлях вирішення дилеми з Taurus для України.