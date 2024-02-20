В коалиции Шольца нет единства по предложению о Taurus для Украины

Немецкий депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая входит в Свободную демократическую партию из правящей коалиции Олафа Шльца, будет голосовать с оппозицией за предложение о предоставлении ракет Taurus для Украины, что подчеркивает раскол в коалиции по этому вопросу.

Об этом депутат сказала в комментарии Bild, сообщает "Европейская правда".

Штрак-Циммерманн, которая возглавляет комитет по вопросам обороны в Бундестаге, заявила, что поддержит предложение парламентской фракции ХДС/ХСС о поставках крылатых ракет Украине.

"Я лично проголосую на этой неделе за предложение парламентской группы ХДС/ХСС на пленарном заседании, которое включает четкое требование о поставках Taurus. И я продолжаю призывать всех проводить кампанию за поставку Taurus", – отметила представительница "свободных демократов".

СМИ ранее сообщили, что коалиция подготовила пока непубличное предложение, которое имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. На этой неделе в Бундестаге должно состояться голосование по предложению.

Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Однако речь идет о "поставке дополнительно необходимых систем вооружения большой дальности".

Штрак-Циммерманн сказала, что "руководство парламентской фракции СДПГ и упрямство ведомства канцлера" помешали упоминанию Taurus в проекте коалиционных партий. Депутат подчеркнула, что для нее и для ее парламентской группы очевидно, что "эти системы вооружений могут означать только крылатые ракеты Taurus".

Она также резко раскритиковала парламентскую фракцию СДПГ и канцлера Шольца.

"Не все в СДПГ еще поняли, что Украина борется за наш мир, нашу свободу и наше будущее в Европе", – сказала она.

Как рассказывала "Европейская правда", в правительственной коалиции давят на Шольца о передаче Taurus Украине. Перед этим Великобритания предложила Берлину путь решения дилеммы с Taurus для Украины.