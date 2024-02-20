Премьер Эстонии: На военных складах могли остаться необходимые для Украины вещи

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, говоря о военной поддержке Киева, заявила, что на складах других стран, наверное, есть вещи, которые можно предоставить для поддержки Украины.

Заявление Каллас приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что все западные страны должны делать больше для помощи Украине и искать новые решения.

"Если у нас есть пробелы, то давайте подумаем, как их заполнить. В Мюнхене у меня были встречи с представителями оборонной промышленности на тему того, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность. Мы инициировали спецпланирование оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах", – сказала глава эстонского правительства.

По ее словам, странам Запада надо "еще подумать о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец этой войне".

Каллас также вспомнила о недавнем сообщении президента Чехии Петра Павела о наличии 800 тысяч снарядов, которые можно передать Украине.

Она подчеркнула, что если это соответствует действительности, необходимо начать переговоры, чтобы эти снаряды как можно быстрее были переданы Украине.

"Те страны, у которых они (снаряды. – Ред.) есть, безусловно, должны договориться о том, как они могут быть переданы Украине. Это вопрос и к нашим крупным союзникам. Мы постоянно думаем о том, что еще мы можем дать, чтобы помочь украинцам, и я верю, что на складах других стран наверняка есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли", – сказала Каллас.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал задержку с решениями для военной поддержки Украины на уровне ЕС.

На прошлой неделе Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.