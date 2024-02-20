Естонія викликає представника РФ через затримання ймовірних агентів

До Міністерства закордонних справ Естонії буде викликаний тимчасовий повірений у справах Росії через затримання ймовірних російських агентів.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Перед цим стало відомо, що в Естонії затримали 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що у російських гібридних операціях проти його країни немає нічого дивного.

Він зазначив, що Кремль систематично намагається підірвати естонське суспільство, проводячи гібридні операції.

"Скоординовані дії Росії в Естонії спрямовані проти єдності нашої держави і суспільства в спробі розділити нас і створити напруженість. Цим Росія сподівається послабити нашу державність і непохитну підтримку України. Очевидно, що подібні наміри проти Естонії не можуть увінчатися успіхом", – сказав Тсахкна.

За його словами, Захід повинен залишатися єдиним і чітко усвідомлювати загрози з боку Росії.

Глава МЗС додав, що Естонія перебуває в постійному контакті з союзниками, щоб поділитися подробицями гібридної операції РФ.

"Це наочний приклад того, як Росія прагне послабити і підірвати єдність Заходу. Естонія дуже серйозно ставиться до ситуації, що склалася, і ми робимо все можливе, щоб запобігти діям проти нашої країни", – додав він.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно повідомляли про затримання громадянина України, який, як вважають, діяв за дорученням спецслужб РФ.

У Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали співробітника одного з органів МВС.