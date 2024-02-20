Эстония вызывает представителя РФ из-за задержания вероятных агентов

В Министерство иностранных дел Эстонии будет вызван временный поверенный в делах России из-за задержания вероятных российских агентов.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Перед этим стало известно, что в Эстонии задержали 10 вероятных агентов России, которые должны были заниматься дестабилизацией ситуации в стране.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что в российских гибридных операциях против его страны нет ничего удивительного.

Он отметил, что Кремль систематически пытается подорвать эстонское общество, проводя гибридные операции.

"Скоординированные действия России в Эстонии направлены против единства нашего государства и общества в попытке разделить нас и создать напряженность. Этим Россия надеется ослабить нашу государственность и непоколебимую поддержку Украины. Очевидно, что подобные намерения против Эстонии не могут увенчаться успехом", – сказал Тсахкна.

По его словам, Запад должен оставаться единым и четко осознавать угрозы со стороны России.

Глава МИД добавил, что Эстония находится в постоянном контакте с союзниками, чтобы поделиться подробностями гибридной операции РФ.

"Это наглядный пример того, как Россия стремится ослабить и подорвать единство Запада. Эстония очень серьезно относится к сложившейся ситуации, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия против нашей страны", – добавил он.

Напомним, в Польше недавно сообщали о задержании гражданина Украины, который, как полагают, действовал по поручению спецслужб РФ.

В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали сотрудника одного из органов МВД.