Посол розповіла, чого очікувати від майбутньої безпекової угоди між Україною і США

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про очікування від майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це журналістам у Києві 20 лютого сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, ідея такої угоди полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.

"Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться", – сказала посол.

Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що робота над двосторонньою безпековою угодою із США триває, але пріоритетом поки що залишається рішення Конгресу щодо допомоги Україні.

Минулого тижня Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки". Перед тим схожа угода про безпекову співпрацю була підписана з Німеччиною.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін