Посол рассказала, чего ожидать от будущего соглашения по безопасности между Украиной и США

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала об ожиданиях от будущего двустороннего соглашения по безопасности между странами.

Об этом журналистам в Киеве 20 февраля сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, идея такого соглашения заключается в том, чтобы предоставить украинской стороне уверенность, пока страна не присоединится к НАТО.

"Поэтому это будет документ, который предоставит вам заверения в том, что в США будут давать вам оборонную поддержку в этот промежуточный период. США будут поддерживать Украину в случае нападения, или в случае, если война прекратится, а потом снова начнется", – сказала посол.

Бринк ожидает, что в ближайшее время об этом соглашении будут больше говорить публично.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что работа над двусторонним соглашением по безопасности с США продолжается, но приоритетом пока остается решение Конгресса о помощи Украине.

На прошлой неделе Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему договоры уже планируют менять