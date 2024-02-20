ЗМІ: Оточення Макрона підтвердило його намір приїхати в Україну

В оточенні президента Франції Емманюеля Макрона підтвердили його наміри приїхати в Україну до середини березня.

Як пише "Європейська правда", про це AFP повідомили джерела.

За словами співрозмовників агентства, Макрон має "рішучий намір" відвідати Україну.

При цьому агентство зазначає, що напередодні у російських соцмережах розповсюдили фейк про те, що на Макрона нібито готують напад під час візиту в Україну.

"На порядку денному візиту ніколи не стояло питання безпеки. Це питання ніколи не виникало", – запевнили в оточенні президента.

Минулого тижня Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.

Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".