СМИ: Окружение Макрона подтвердило его намерение приехать в Украину

В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердили его намерения приехать в Украину до середины марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом AFP сообщили источники.

По словам собеседников агентства, Макрон имеет "решительное намерение" посетить Украину.

При этом агентство отмечает, что накануне в российских соцсетях распространили фейк о том, что на Макрона якобы готовят нападение во время визита в Украину.

"На повестке дня визита никогда не стоял вопрос безопасности. Этот вопрос никогда не возникал", – заверили в окружении президента.

На прошлой неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж Макрон заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.

Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась.

Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".