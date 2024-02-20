Загиблих французьких волонтерах на Херсонщині навмисне обстріляли, заявили в їхній організації

Міжнародна гуманітарна організація HEKS EPER, що базується у Швейцарії, після внутрішнього розслідування заявила, що смерть її двох французьких волонтерів на Херсонщині на початку лютого стала наслідком "навмисної атаки".

Про це йдеться в опублікованій 20 лютого заяві HEKS EPER, яку цитує "Європейська правда".

Розслідування організації обстрілу міста Берислав на Херсонщині ввечері 1 лютого, в результаті якого загинули двоє французів і ще троє зазнали поранень, ґрунтується на заявах безпосередніх учасників і постраждалих, а також інших свідків.

Воно встановило, що волонтери HEKS EPER пересувались на авто із чітким маркуванням організації та знаком "Немає зброї" відповідно до правил роботи в зонах бойових дій, а також були в захисних шоломах і бронежилетах.

Організація також стверджує, що атака безпілотників була несподіваною і навмисною. Водночас там не поклали відповідальність за це на Росію – лише зазначили, що у Францїі та Україні ведеться розслідування інциденту.

Французьке розслідування веде антитерористична прокуратура (PNAT) за фактом воєнних злочинів та навмисного створення загрози життю особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права. Це вже десята справа, порушена PNAT з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше на інцидент відреагували президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Париж засудив акт "варварства" з боку Москви та викликав російського посла для пояснень.