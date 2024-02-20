Погибших французских волонтеров на Херсонщине умышленно обстреляли, заявили в их организации

Международная гуманитарная организация HEKS EPER, базирующаяся в Швейцарии, после внутреннего расследования заявила, что смерть ее двух французских волонтеров на Херсонщине в начале февраля стала следствием "преднамеренной атаки".

Об этом говорится в опубликованном 20 февраля заявлении HEKS EPER, которое цитирует "Европейская правда".

Расследование организации обстрела города Берислав на Херсонщине вечером 1 февраля, в результате которого погибли двое французов и еще трое получили ранения, основывается на заявлениях непосредственных участников и пострадавших, а также других свидетелей.

Оно установило, что волонтеры HEKS EPER передвигались на авто с четкой маркировкой организации и знаком "Нет оружия" в соответствии с правилами работы в зонах боевых действий, а также были в защитных шлемах и бронежилетах.

Организация также утверждает, что атака беспилотников была неожиданной и преднамеренной. В то же время там не возложили ответственность за это на Россию – лишь отметили, что во Франции и Украине ведется расследование инцидента.

Французское расследование ведет антитеррористическая прокуратура (PNAT) по факту военных преступлений и умышленного создания угрозы жизни лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права. Это уже десятое дело, возбужденное PNAT с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее на инцидент отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Париж осудил акт "варварства" со стороны Москвы и вызвал российского посла для объяснений.