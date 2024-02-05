ЗМІ: Франція викликає посла РФ через загибель волонтерів у Бериславі

Посол Росії у Франції Алексєй Мєчков буде викликаний цього понеділка, 5 лютого, до Міністерства закордонних справ Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал BFMTV з посиланням на дипломатичне джерело.

Послу мають заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.

Напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом зросла, коли Москва звинуватила Францію у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане мішенню для нової хвилі російської дезінформації, в той час як в лютому очікується візит президента Емманюеля Макрона в Україну.

Нагадаємо, увечері 1 лютого очільник Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинули двоє волонтерів – громадян Франції і ще троє їхніх колег отримали поранення, постраждав також активіст українського представництва організації.

На інцидент відреагували президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський.

Париж засудив акт "варварства" з боку Москви. Антитерористична прокуратура розпочала розслідування у п'ятницю ввечері.