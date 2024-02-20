Прем'єрка Латвії: Про нові санкції проти РФ можуть оголосити цього тижня

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Європейський Союз уже готує новий пакет санкцій проти Росії, і про нього може бути оголошено цього тижня.

Її заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня наголосила, що Латвія завжди підтримувала санкції і продовжить дискутувати щодо них з іншими країнами ЄС.

Прем'єрка очікує, що на рівні ЄС країни продовжать розглядати питання про перенаправлення процентних платежів за замороженими російськими коштами на реконструкцію України або додаткову військову підтримку України.

Сіліня також наголосила, що цього тижня в Сеймі може бути розглянуто законопроєкт про заборону на імпорт російського і білоруського зерна.

Також прем'єр-міністр позитивно оцінила передачу у власність держави Будинку Москви.

"Це було дуже правильне рішення – не допускати в цій будівлі пропагандистську діяльність будь-якого роду...В інших колег у Європі багато запитань до нас, як ми це зробили юридично, тому що це досить складне юридичне питання", – сказала вона.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Алексєя Навального.

Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.