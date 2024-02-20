Премьер Латвии: О новых санкциях против РФ могут объявить на этой неделе

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе.

Ее заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Силиня подчеркнула, что Латвия всегда поддерживала санкции и продолжит дискутировать по ним с другими странами ЕС.

Премьер ожидает, что на уровне ЕС страны продолжат рассматривать вопрос о перенаправлении процентных платежей по замороженным российским средствам на реконструкцию Украины или дополнительную военную поддержку Украины.

Силиня также отметила, что на этой неделе в Сейме может быть рассмотрен законопроект о запрете на импорт российского и белорусского зерна.

Также премьер-министр положительно оценила передачу в собственность государства Дома Москвы.

"Это было очень правильное решение – не допускать в этом здании пропагандистскую деятельность любого рода...У других коллег в Европе много вопросов к нам, как мы это сделали юридически, потому что это достаточно сложный юридический вопрос", – сказала она.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.