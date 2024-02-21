Ейфелева вежа третій день поспіль закрита для відвідувачів через страйк

Ейфелева вежа у Парижі вже третій день не приймає відвідувачів у зв’язку зі страйком співробітників компанії, яка відповідає за її обслуговування (Sete).

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Страйк почався через трудовий спір між роботодавцем і двома профспілками, CGT та FO.

Представники профспілок натякнули, що суперечка навряд чи вирішиться за середу і 22 лютого Ейфелева вежа, найімовірніше, залишиться закритою.

Перед цією хвилею страйку співробітники страйкували також один день 27 грудня, у сторіччя смерті її творця.

Однією з ключових причин невдоволення стали умови у контракті між містом та обслуговуючою компанією – працівники вважають надто великою суму, яку компанія повинна буде віддавати місту з отриманого доходу, та що у цій моделі не враховані реальні потреби на усі необхідні роботи для догляду за спорудою.

За даними ЗМІ, з 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.