Эйфелева башня третий день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки

Эйфелева башня в Париже уже третий день не принимает посетителей в связи с забастовкой сотрудников компании, отвечающей за ее обслуживание (Sete).

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Забастовка началась из-за трудового спора между работодателем и двумя профсоюзами, CGT и FO.

Представители профсоюзов намекнули, что спор вряд ли решится за среду и 22 февраля Эйфелева башня, скорее всего, останется закрытой.

Перед этой волной забастовки сотрудники бастовали также один день 27 декабря, в столетие смерти ее создателя.

Одной из ключевых причин недовольства стали условия в контракте между городом и обслуживающей компанией – работники считают слишком большой сумму, которую компания должна будет отдавать городу из полученного дохода, и что в этой модели не учтены реальные потребности на все необходимые работы по уходу за сооружением.

По данным СМИ, с 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может подвергнуться разрушениям.