Трамп розкрив короткий список кандидатів у його віцепрезиденти

Колишній президент Дональд Трамп, що прагне обратись на новий термін у Білому домі, підтвердив імена зі свого короткого списку кандидатів у віцепрезиденти.

Про це Трамп говорив у ефірі Fox News під час заходу в Грінвіллі, штат Північна Кароліна, пише "Європейська правда".

У списку опинилися три колишніх суперники Трампа на республіканських праймеріз – губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор Тім Скотт і підприємець Вівек Рамасвамі.

Також серед потенційних кандидатів – губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем, член Палати представників Байрон Дональдс і колишня членкиня Палати представників Тулсі Габбард, яка 2022 року покинула Демократичну партію.

Трамп зазначив, що "усі ці люди хороші, вони всі солідні", хоча не став називати імені найбільш вірогідного кандидата.

Трамп сказав, що йому потрібен кандидат, який зможе допомогти йому з "погляду виборця", і що йому потрібна людина, яка має "здоровий глузд" з таких питань, як кордон, електромобілі та високі процентні ставки.

Нагадаємо, Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Президент Володимир Зеленський висловив готовність поїхати з Трампом на фронт в Україні, аби він побачив реальність війни, яку хоче зупинити "за 24 години".