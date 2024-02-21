У Зеленського кажуть, що почали з Польщею обговорювати формат зустрічі на кордоні

Україна та Польща почали обговорення можливої зустрічі на рівні урядів та голів держав на кордоні, яка має вирішити проблему з блокуванням пунктів перетину польськими фермерами.

Про це, як передає "Європейська правда", в етері телемарафону сказав прессекретар Володимира Зеленського України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, ситуація на українсько-польському кордоні "має бути такою, від якої виграють Україна та Польща, а не Росія та Москва".

"Якщо для того, щоб її врегулювати, потрібно справді зустрічатися на найвищому рівні на кордоні терміново, незаплановано, то президент України готовий це зробити, як він сказав у своєму зверненні, сказав вичерпно", – додав він.

Речник Зеленського повідомив, що над підготовкою зустрічі "команди зараз працюють, дипломати працюють і формат визначається". "Поки що якихось інших деталей, конкретики зараз не можу додати", – підсумував Никифоров.

Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.

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