У Зеленского говорят, что начали с Польшей обсуждать формат встречи на границе

Украина и Польша начали обсуждение возможной встречи на уровне правительств и глав государств на границе, которая должна решить проблему с блокированием пунктов пересечения польскими фермерами.

Об этом, как передает "Европейская правда", в эфире телемарафона сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, ситуация на украинско-польской границе "должна быть такой, от которой выиграют Украина и Польша, а не Россия и Москва".

"Если для того, чтобы ее урегулировать, нужно действительно встречаться на самом высоком уровне на границе срочно, незапланированно, то президент Украины готов это сделать, как он сказал в своем обращении, сказал исчерпывающе", – добавил он.

Представитель Зеленского сообщил, что над подготовкой встречи "команды сейчас работают, дипломаты работают и формат определяется". "Пока каких-то других деталей, конкретики сейчас не могу добавить", – подытожил Никифоров.

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.

Читайте также: Навести порядок на границе: почему Украине и Польше нужна помощь миссии Frontex.