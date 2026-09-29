Франція пропонує використовувати кошти від штрафів Google для внесків до бюджету ЄС

У Франції закликали Єврокомісію розглянути можливість використання коштів, отриманих від штрафів з корпорації Google, для зменшення внесків держав-членів до бюджету ЄС.

Як передає "Європейська правда", про це заявив міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, повідомляє Reuters.

У французькому уряді вважають, що отримані зі штрафів кошти можуть стати новим джерелом доходів у запланованому багаторічному бюджеті ЄС на близько 2 трлн євро.

"Це нове джерело доходів для Європейського Союзу – на суму 4,6 млрд євро – яке має автоматично знизити внески всіх держав-членів", – заявив Аддад.

У липні компанія Google була оштрафована Єврокомісією на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Нещодавні штрафи збільшили загальну суму штрафних санкцій, накладених ЄС на Google за антиконкурентні практики, до 10,38 млрд євро за майже два десятиліття.

Кошти від штрафів могли б допомогти у переговорах щодо семирічного бюджету ЄС, ускладнених суперечками щодо розміру бюджету та пріоритетів витрат.

Уряди країн ЄС прагнуть досягти угоди до кінця року.

Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.