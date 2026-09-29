Лондонська поліція провела масштабні рейди: затримано 17 підозрюваних

Лондонська поліція затримала 17 людей у ході масштабної операції проти ймовірного угруповання організованої злочинності.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Співробітники лондонської поліції, які розслідують справу щодо підозрюваного злочинного угруповання, затримали 17 осіб після рейдів, проведених у 24 об’єктах у Лондоні та чотирьох інших графствах.

Як зазначається, один із поліцейських, який брав участь в операції, отримав ножове поранення в ногу під час виконання ордера на обшук.

"Ці арешти є важливою віхою в цьому розслідуванні. Заарештовані підозрюються в керівництві або причетності на вищому рівні до тяжких та організованих злочинів, а також пов’язаних з ними фінансових правопорушень", – заявив речник поліції.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

База "Фейрфорд" у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.