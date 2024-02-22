Третина жителів Латвії вважають, що Україна має піти на компроміс для закінчення війни

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року кожен третій, або 34,3% жителів Латвії, вважає, що було б краще, якби війна припинилася, навіть якщо заради цього Україні доведеться піти на компроміси.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби SKDS для Латвійського телебачення, повідомляє "Європейська правда".

В рамках опитування, результати якого були опубліковані 22 лютого, респонденти повинні були обрати, з огляду на перебіг війни в Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році, версії її результату – відновлення української території в кордонах 2014 року (тобто до окупації Криму) чи будь-який компроміс. 49,4% опитаних відповіли, що вважають бажаним результатом звільнення всієї української території від російської армії.

Водночас 34,3% респондентів висловили підтримку компромісу, навіть якщо це означає "заморожування" конфлікту і "перерозподіл" території України. 16,3% опитаних не змогли відповісти на запитання.

За компроміси, такі як "заморожування" конфлікту і перерозподіл території України, найбільше висловлювалися респонденти без латвійського громадянства – 68% у цій групі. Серед респондентів, в сім'ї яких розмовляють російською мовою, частка прихильників цього варіанта становить 60%. Люди у віці від 45 до 54 років більш схильні підтримувати компроміс, тоді як молодь у віці 18-24 років (72%) виступає за повне звільнення України.

За звільнення всієї території України виступають люди з високими доходами (69%) і ті, у кого в сім'ях розмовною мовою є латиська (68%).

Нагадаємо, через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Нагадаємо, підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.