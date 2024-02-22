Треть жителей Латвии считают, что Украина должна пойти на компромисс для окончания войны

Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года каждый третий, или 34,3% жителей Латвии, считает, что было бы лучше, если бы война прекратилась, даже если ради этого Украине придется пойти на компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы SKDS для Латвийского телевидения, сообщает "Европейская правда".

В рамках опроса, результаты которого были опубликованы 22 февраля, респонденты должны были выбрать, учитывая ход войны в Украине с момента вторжения России в 2022 году, версии ее исхода – восстановление украинской территории в границах 2014 года (то есть до оккупации Крыма) или любой компромисс.

49,4% опрошенных ответили, что считают желательным результатом освобождение всей украинской территории от российской армии.

В то же время 34,3% респондентов выразили поддержку компромиссу, даже если это означает "замораживание" конфликта и "перераспределение" территории Украины.

16,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

За компромиссы, такие как "замораживание" конфликта и "перераспределение" территории Украины, больше всего высказывались респонденты без латвийского гражданства – 68% в этой группе.

Среди респондентов, в семье которых говорят на русском языке, доля сторонников этого варианта составляет 60%. Люди в возрасте от 45 до 54 лет более склонны поддерживать компромисс, тогда как молодежь в возрасте 18-24 лет (72%) выступает за полное освобождение Украины.

За освобождение всей территории Украины выступают люди с высокими доходами (69%) и те, у кого в семьях разговорным языком является латышский (68%).

Напомним, спустя два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Напомним, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения лишь 10% верят, что она может победить Россию.