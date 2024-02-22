Італійці все більше скептично ставляться до позитивної ролі ЄС у війні в Україні

Італійці є одними з найбільш скептично налаштованих і розчарованих європейців щодо майбутнього України, і, перш за все, вони не вважають, що ЄС відіграв позитивну роль у війні.

Це випливає з дослідження Європейської ради з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з опитуванням, 40% італійців вважають, що ЄС відіграв "негативну роль", порівняно з 21%, які вважають, що він вчинив добре. Це робить Італію однією з найбільш євроскептичних країн на континенті, поряд з Грецією, Австрією, Францією та Угорщиною.

Якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому і, ймовірно, припинить допомогу Вашингтона Києву, лише 11% італійців вважають, що Європа повинна збільшити підтримку України, щоб дати їй можливість захистити себе від російської агресії. Навпаки, 38% вважають, що вона повинна слідувати за США в обмеженні підтримки Києва.

Уряд Джорджії Мелоні неодноразово підтверджував свою повну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" для "справедливого миру".

Італія, яка з січня головує в G7, схиляється до посилення санкцій проти Росії. З нагоди другої річниці війни в Україні G7 вперше зустрінеться в суботу, щоб поговорити переважно про Україну, а також про кризи на Близькому Сході і в Червоному морі.

Наприкінці саміту буде оприлюднено спільну декларацію, покликану протистояти "неправдивому наративу про те, що Захід втомився" від наслідків війни.

Також обговорюватиметься посилення режиму санкцій, зокрема, щоб спробувати перекрити фінансові потоки до Росії та постачання енергоносіїв до третіх країн.

Нагадаємо, через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Крім того, підтримка України серед європейців залишається широкою, але лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.