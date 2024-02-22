Итальянцы все более скептически относятся к положительной роли ЕС в войне в Украине

Итальянцы являются одними из самых скептически настроенных и разочарованных европейцев относительно будущего Украины, и, прежде всего, они не считают, что ЕС сыграл положительную роль в войне.

Это следует из исследования Европейского совета по международным отношениям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно опросу, 40% итальянцев считают, что ЕС сыграл "негативную роль", по сравнению с 21%, которые считают, что он поступил хорошо. Это делает Италию одной из самых евроскептических стран на континенте, наряду с Грецией, Австрией, Францией и Венгрией.

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом и, вероятно, прекратит помощь Вашингтона Киеву, только 11% итальянцев считают, что Европа должна увеличить поддержку Украины, чтобы дать ей возможность защитить себя от российской агрессии. Напротив, 38% считают, что она должна следовать за США в ограничении поддержки Киева.

Правительство Джорджии Мелони неоднократно подтверждало свою полную поддержку Украины "столько, сколько потребуется" для "справедливого мира".

Италия, которая с января председательствует в G7, склоняется к усилению санкций против России. По случаю второй годовщины войны в Украине G7 впервые встретится в субботу, чтобы поговорить преимущественно об Украине, а также о кризисах на Ближнем Востоке и в Красном море.

В конце саммита будет обнародована совместная декларация, призванная противостоять "ложному нарративу о том, что Запад устал" от последствий войны.

Также будет обсуждаться усиление режима санкций, в частности, чтобы попытаться перекрыть финансовые потоки в Россию и поставки энергоносителей в третьи страны.

Напомним, через два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Кроме того, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но только 10% верят, что она может победить Россию.