Президент Латвії виступив за довгострокову програму підтримки України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що потрібно ухвалити довгострокову програму підтримки України.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Сейму, присвяченому другій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Здається, ми нескінченно пояснювали світові, чому необхідно підтримати Україну і обрушити імперію зла. Але цього недостатньо", – сказав Рінкевичс.

З довгостроковою програмою підтримки, за його словами, Латвія продовжуватиме залишатися міцним плечем і союзником України в усіх міжнародних організаціях. Він наголосив, що Латвія повинна підтримувати зусилля України щодо досягнення справедливого миру. "Як продовжуючи виступати за створення міжнародного трибуналу під егідою ООН для забезпечення відповідальності російського керівництва, так і співпрацюючи з міжнародними організаціями для повернення викрадених українських дітей", – сказав президент.

"Підтримуючи Україну, ми захищаємо нашу свободу. І ми повинні це робити, наскільки можемо і ще більше. Ми підтримували Україну з першого дня. Але щоб перемогти, Україні потрібна наша підтримка в майбутньому. І на ділі, і на словах.

Неможливо захищати свободу занадто багато. Бо без свободи ми не матимемо можливості обрати втому. Без свободи в нас узагалі не буде жодного вибору. Тому я закликаю – зібратися і робити це зараз! Діяти зараз", – наголосив Рінкевичс.

Як повідомлялося, через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року кожен третій, або 34,3% жителів Латвії, вважає, що було б краще, якби війна припинилася, навіть якщо заради цього Україні доведеться піти на компроміси.

А майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.