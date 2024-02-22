Президент Латвии выступил за долгосрочную программу поддержки Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нужно принять долгосрочную программу поддержки Украины.

Об этом он сказал, выступая на заседании Сейма, посвященном второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Кажется, мы бесконечно объясняли миру, почему необходимо поддержать Украину и обрушить империю зла. Но этого недостаточно", – сказал Ринкевичс.

С долгосрочной программой поддержки, по его словам, Латвия будет продолжать оставаться крепким плечом и союзником Украины во всех международных организациях.

Он подчеркнул, что Латвия должна поддерживать усилия Украины по достижению справедливого мира. "Как продолжая выступать за создание международного трибунала под эгидой ООН для обеспечения ответственности российского руководства, так и сотрудничая с международными организациями для возвращения похищенных украинских детей", – сказал президент.

"Поддерживая Украину, мы защищаем нашу свободу. И мы должны это делать, насколько можем и еще больше. Мы поддерживали Украину с первого дня. Но чтобы победить, Украине нужна наша поддержка в будущем. И на деле, и на словах.

Невозможно защищать свободу слишком много. Потому что без свободы мы не будем иметь возможности выбрать усталость. Без свободы у нас вообще не будет никакого выбора. Поэтому я призываю – собраться и делать это сейчас! Действовать сейчас", – подчеркнул Ринкевичс.

Как сообщалось, через два года после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года каждый третий, или 34,3% жителей Латвии, считает, что было бы лучше, если бы война прекратилась, даже если ради этого Украине придется пойти на компромиссы.

А почти половина поляков считают, что война закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.