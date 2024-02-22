Sky News: В Британии следом за США заявили о поддержке кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Великобритания поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО.

Об этом стало известно Sky News от источника в МИД Великобритании, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Йенс Столтенберг, который является генеральным секретарем Альянса с 2014 года, уйдет в отставку в этом году после того, как ему неоднократно продлевали срок пребывания в должности.

Все члены Альянса должны согласовать кандидатуру его преемника в процессе, который обычно проходит за закрытыми дверями, поэтому важно, что Великобритания публично поддержала потенциального кандидата.

Источник в Министерстве иностранных дел сообщил, что Великобритания считает Марка Рютте, опытного политика, идеальным человеком для руководства Альянсом в то время, когда НАТО упорно работает над укреплением своей обороноспособности для сдерживания российской агрессии.

"Великобритания решительно поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту генерального секретаря НАТО, который заменит Йенса Столтенберга", – заявил британский чиновник.

"Рютте пользуется уважением в Альянсе, имеет серьезные полномочия в области обороны и безопасности и обеспечит, чтобы Альянс оставался сильным и готовым защищать и сдерживать", – добавил он.

Перед этим издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что президент США Джо Байден тоже поддерживает кандидатуру Рютте.

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