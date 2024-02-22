Туск жорстко розкритикував пропутінський плакат на протесті фермерів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що хоча розуміє протести фермерів і готовий захищати їхні інтереси, будь-які проросійські гасла на цих акціях абсолютно неприйнятні.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Туск зазначив, що продовжить намагатися захистити інтереси польських аграріїв і веде для цього перемовини з Україною та Єврокомісією, але проросійські гасла на протестах є "червоною лінією".

"Є одна річ, з якою я ніколи не погоджуся: ми не можемо дозволити проявляти себе на польсько-українському кордоні і користуватися фермерськими протестами тим, хто відкрито й безсоромно підтримує Путіна, слугує російській пропаганді і дискредитує польську державу, нас, поляків, та усіх протестувальників", – наголосив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, йдеться про плакат фермера із закликом до Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою".

Раніше на цей випадок жорстко відреагувало також МЗС Польщі.

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