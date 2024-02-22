В результаті нападу у школі німецького Вупперталя постраждали 5 осіб

П'ятеро людей отримали поранення в результаті інциденту, що стався в четвер у школі в західнонімецькому місті Вупперталь, один підозрюваний був заарештований.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Інцидент стався у середній школі Вільгельма Дьорпфельда в районі Ельберфельд.

Поліція повідомила, що стрілянини не було, але не надала жодної додаткової інформації. Газета Bild, не називаючи джерел, повідомила, що це був напад із застосуванням ножа.

Поліція повідомила, що на місце події прибула велика кількість поліцейських. За їхніми словами, підозрюваний теж отримав поранення.

За даними місцевих ЗМІ, під час нападу школярі забарикадувалися в класах.

Вупперталь – місто з населенням близько 350 000 осіб, розташоване неподалік від Дюссельдорфа і Кельна.

У листопаді у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.