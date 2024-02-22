В результате нападения в школе немецкого Вупперталя пострадали пять человек

Пять человек получили ранения в результате инцидента, произошедшего в четверг в школе в западногерманском городе Вупперталь, один подозреваемый был арестован.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Инцидент произошел в средней школе Вильгельма Дёрпфельда в районе Эльберфельд.

Полиция сообщила, что стрельбы не было, но не предоставила никакой дополнительной информации. Газета Bild, не называя источников, сообщила, что это было нападение с применением ножа.

Полиция сообщила, что на место происшествия прибыло большое количество полицейских. По их словам, подозреваемый тоже получил ранения.

По данным местных СМИ, во время нападения школьники забаррикадировались в классах.

Вупперталь – город с населением около 350 тысяч человек, расположенный неподалеку от Дюссельдорфа и Кельна.

В ноябре в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.