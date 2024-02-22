В Еврокомиссии прокомментировали заявления президента о задержке начала переговоров с Украиной

В Еврокомиссии не имеют четко определенных дат по подготовке переговорной рамки для Украины по поводу ее вступления в ЕС и они будут зависеть только от того, сколько времени займет этот процесс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге в четверг в Брюсселе главный представитель Еврокомиссии Эрик Маммер.

Спикера попросили прокомментировать, с чем связаны слова президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговорная рамка для Украины, скорее всего, не будет готова до европейских выборов, то есть начала июня.

"Президент употребила фразу, если правильно помню, "как мне кажется наиболее вероятным" (англ. my best guess). Конечно, мы работаем над подготовкой переговорной рамки и ее могут представить, как только она будет готова – или в следующие недели, или позже. То есть точных определенных дат нет", – сказал Эрик Маммер.

"Переговорную рамку представят, как только она будет готова – будь это в следующие недели или позже", – добавил представитель.

Напомним, 21 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет утверждена на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Проведение межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.