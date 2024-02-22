Блокада кордону: Кулеба каже, що Україна і Польща налаштовані вирішити проблеми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві обговорив з представниками польської влади ситуацію з блокадою українського кордону польськими фермерами.

Про це міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"У Варшаві я мав відверту розмову з головою кабінету прем’єр-міністра Польщі Павелом Грасом та головою комітету Сейму з міжнародних відносин Павелом Ковалем, яка тривала понад годину", – зазначив Кулеба.

За його словами, "обидва уряди націлені на вирішення проблемних питань".

Кулеба додав, що цінує рішення, які дозволять безперешкодно доставляти військові та гуманітарні вантажі в Україну.

Під час зустрічі також обговорили подальші спільні зусилля для збільшення поставок військової допомоги.

"Київ і Варшава мають чітке розуміння того, хто є нашим спільним ворогом", – додав міністр.

Нагадаємо, 21 лютого президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Однак польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів.