Блокада границы: Кулеба говорит, что Украина и Польша настроены решить проблему

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Варшаве обсудил с представителями польских властей ситуацию с блокадой украинской границы польскими фермерами.

Об этом министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В Варшаве я провел откровенный разговор с главой кабинета премьер-министра Польши Павелом Грасом и председателем комитета Сейма по международным отношениям Павелом Ковалем, который длился более часа", – отметил Кулеба.

По его словам, "оба правительства нацелены на решение проблемных вопросов".

Кулеба добавил, что ценит решения, которые позволят беспрепятственно доставлять военные и гуманитарные грузы в Украину.

Во время встречи также обсудили дальнейшие совместные усилия для увеличения поставок военной помощи.

"У Киева и Варшавы есть четкое понимание того, кто наш общий враг", – добавил министр.

Напомним, 21 февраля президент Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Однако польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского.