Зеленський призначив ексглаву "Укроборонпрому" послом в Азербайджані

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.

Про це йдеться у відповідному указі Зеленського, повідомляє "Європейська правда".

Ще одним указом Зеленський звільнив з посади посла в Азербайджані Владислава Каневського.

Юрій Гусєв був звільнений з посади глави "Укроборонпрому" влітку 2023 року.

У серпні у статті "ЄвроПравди" йшлося, що Україна хотіла призначити Гусєва послом у Чехії, однак ще до письмового запиту на агреман Прага передала сигнал про відмову приймати його послом.

"Але бажання Банкової будь-що працевлаштувати Гусєва було сильнішим, і, за останніми чутками, він поїде у згідний на все Азербайджан", – йшлося у статті.

У червні 2023 року УП писала, що Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має тісні оборонні контакти.