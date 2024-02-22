Зеленский назначил экс-главу "Укроборонпрома" послом в Азербайджане

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом Украины в Азербайджане.

Об этом говорится в соответствующем указе Зеленского, сообщает "Европейская правда".

Еще одним указом Зеленский уволил с должности посла в Азербайджане Владислава Каневского.

Юрий Гусев был уволен с должности главы "Укроборонпрома" летом 2023 года.

В августе в статье "ЕвроПравды" говорилось, что Украина хотела назначить Гусева послом в Чехии, однако еще до письменного запроса на агреман Прага передала сигнал об отказе принять его послом.

"Но желание Банковой во что бы то ни стало трудоустроить Гусева было сильнее, и, по последним слухам, он поедет в согласный на все Азербайджан", – говорилось в статье.

В июне 2023 года УП писала, что Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты.