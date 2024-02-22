Туристи четвертий день не можуть потрапити на Ейфелеву вежу через страйк

Туристи вже чотири дні не можуть піднятися на Ейфелеву вежу в Парижі через страйк працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Працівники заявляють, що іржа роз'їдає вежу, незважаючи на те, що міська влада заробляє мільйони від продажу квитків і скорочує витрати на обслуговування.

"Вона стоїть вже 135 років, але скільки ще?" – йшлося на одному з банерів.

"Дійна корова Ейфелева вежа", – написано на іншому плакаті, на якому зображено мера Парижа, що доїть вежу.

"Страйк триватиме доти, доки місто не задовольнить робітників", – заявила голова профспілки CGT Софі Біне, виступаючи перед протестувальниками у четвер вранці.

Біне закликав мера Парижа Анн Ідальго провести переговори з працівниками.

Влада міста заперечує заяви працівників і каже, що під час пандемії коронавірусу була перерва в технічному обслуговуванні, і що при знятті старих шарів фарби було виявлено свинець, через що роботи тимчасово зупинили.

За п'ять місяців до початку Олімпійських ігор у Парижі страйк на Ейфелевій вежі викликає занепокоєння щодо ширших протестів, які можуть паралізувати місто та Ігри.

Минулими вихідними страйк залізничників призвів до зупинки залізничного сполучення у Франції, а на наступні вихідні було оголошено про подальші перебої в роботі.

Крім того, працівники паризького метро оголосили про можливий страйк на весь олімпійський період.

Перед цією хвилею страйку співробітники страйкували також один день 27 грудня, у сторіччя смерті її творця.

Однією з ключових причин невдоволення стали умови у контракті між містом та обслуговуючою компанією – працівники вважають надто великою суму, яку компанія повинна буде віддавати місту з отриманого доходу, та що у цій моделі не враховані реальні потреби на усі необхідні роботи для догляду за спорудою.

За даними ЗМІ, з 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.