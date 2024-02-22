Туристы четвертый день не могут попасть на Эйфелеву башню из-за забастовки

Туристы уже четыре дня не могут подняться на Эйфелеву башню в Париже из-за забастовки работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Работники заявляют, что ржавчина разъедает башню, несмотря на то, что городские власти зарабатывают миллионы от продажи билетов и сокращают расходы на обслуживание.

"Она стоит уже 135 лет, но сколько еще?" – говорилось на одном из баннеров.

"Дойная корова Эйфелева башня", – написано на другом плакате, на котором изображен мэр Парижа, доящий башню.

"Забастовка будет продолжаться до тех пор, пока город не удовлетворит рабочих", – заявила председатель профсоюза CGT Софи Бине, выступая перед протестующими в четверг утром.

Бине призвал мэра Парижа Анн Идальго провести переговоры с работниками.

Власти города отрицают заявления работников и говорят, что во время пандемии коронавируса был перерыв в техническом обслуживании, и что при снятии старых слоев краски был обнаружен свинец, из-за чего работы временно остановили.

За пять месяцев до начала Олимпийских игр в Париже забастовка на Эйфелевой башне вызывает беспокойство относительно более широких протестов, которые могут парализовать город и Игры.

В минувшие выходные забастовка железнодорожников привела к остановке железнодорожного сообщения во Франции, а на следующие выходные было объявлено о дальнейших перебоях в работе.

Кроме того, работники парижского метро объявили о возможной забастовке на весь олимпийский период.

Перед этой волной забастовки сотрудники бастовали также один день 27 декабря, в столетие смерти ее создателя.

Одной из ключевых причин недовольства стали условия в контракте между городом и обслуживающей компанией – работники считают слишком большой сумму, которую компания должна будет отдавать городу из полученного дохода, и что в этой модели не учтены реальные потребности на все необходимые работы по уходу за сооружением.

По данным СМИ, с 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может подвергнуться разрушениям.