Єврокомісія пропонує додаткові поступки фермерам, які протестують по всьому ЄС

Європейська комісія в четвер, 22 лютого, запропонувала пом'якшити деякі екологічні вимоги до фермерів, спростити адміністрування та скоротити кількість перевірок, аби запобігти подальшим протестам працівників аграрного сектора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія планує в березні провести онлайн-опитування, аби виявити основні джерела занепокоєння фермерів, а також зрозуміти причини адміністративного тягаря, на який вони скаржаться.

Паралельно виконавчий орган ЄС виклав кілька короткострокових заходів для виконання кількох вимог протестувальників – зокрема спрощення окремих вимог у межах спільної сільськогосподарської політики та спрощення методології певних перевірок.

"Послання фермерів зрозуміле: вони хочуть працювати на своїх полях, а не сидіти за документами. У відповідь на це комісія визначила низку заходів на рівні ЄС, які можуть допомогти полегшити адміністративний тягар для фермерів у найближчі місяці та роки", – прокоментував комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський.

У січні по всій Європі спалахнули протести фермерів, однією з головних вимог яких було посилення контролю за нібито недобросовісною конкуренцією з боку України.

Фермери кажуть, що українська продукція, яка колись прямувала до Африки чи Близького Сходу, тепер залишається в Європі, підриваючи позиції місцевих виробників. Вони також кажуть, що українські виробники не підпадають під вищі екологічні та соціальні стандарти ЄС.

Євросоюз раніше вже запропонував різні захисні заходи, які можуть бути застосовані у разі "крайньої необхідності", як-то обмеження безмитного імпорту м'яса птиці, яєць та цукру до середнього рівня імпорту з 2022-2023 років.