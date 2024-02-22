Еврокомиссия предлагает дополнительные уступки фермерам, протестующим по всему ЕС

Европейская комиссия в четверг, 22 февраля, предложила смягчить некоторые экологические требования к фермерам, упростить администрирование и сократить количество проверок, чтобы предотвратить дальнейшие протесты работников аграрного сектора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия планирует в марте провести онлайн-опрос, чтобы выявить основные источники беспокойства фермеров, а также понять причины административного бремени, на которое они жалуются.

Параллельно исполнительный орган ЕС изложил несколько краткосрочных мер для выполнения нескольких требований протестующих – в частности упрощение отдельных требований в рамках общей сельскохозяйственной политики и упрощение методологии определенных проверок.

"Послание фермеров понятно: они хотят работать на своих полях, а не сидеть за документами. В ответ на это комиссия определила ряд мер на уровне ЕС, которые могут помочь облегчить административное бремя для фермеров в ближайшие месяцы и годы", – прокомментировал комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

В январе по всей Европе вспыхнули протесты фермеров, одним из главных требований которых было усиление контроля за якобы недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Фермеры говорят, что украинская продукция, которая когда-то направлялась в Африку или Ближний Восток, теперь остается в Европе, подрывая позиции местных производителей. Они также говорят, что украинские производители не подпадают под более высокие экологические и социальные стандарты ЕС.

Евросоюз ранее уже предложил различные защитные меры, которые могут быть применены в случае "крайней необходимости", такие как ограничение беспошлинного импорта мяса птицы, яиц и сахара до среднего уровня импорта с 2022-2023 годов.