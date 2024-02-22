ЗМІ: Румунія хоче висунути свого президента на посаду генсека НАТО

Румунія повідомила, що планує висунути кандидатуру свого президента Клауса Йоганніса на посаду генерального секретаря, що може ускладнити зусилля інших членів Альянсу, спрямовані на призначення Марка Рютте.

Про це агентству Bloomberg повідомили європейські посадовці, інформує "Європейська правда".

За підтримки США, Великої Британії та інших великих країн Рютте вже кілька місяців вважається фаворитом на посаду генсека НАТО після того, як у жовтні закінчиться термін повноважень чинного очільника Альянсу Єнса Столтенберга.

Але деякі країни зі східного флангу НАТО не дають Рютте зеленого світла, оскільки наполягають на більшому представництві регіону на керівних посадах в організації.

Останніми очільниками Альянсу були представники скандинавських країн або Нідерландів.

Пресслужба Йоганніса не відразу відповіла на телефонні дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію. Речник Рютте заявив, що рішення про наступного генерального секретаря мають ухвалювати союзники по НАТО, і відмовився від подальших коментарів.

Європейські і американські посадовці висловили сумніви щодо шансів Йоганніса, а дехто сказав, що румунський тиск, ймовірно, лише затягне процес затвердження кандидатури Рютте.

Два американські посадовці на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден високо цінує обох кандидатів, але США вже схилилися на бік Рютте.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і латвійський глава МЗС Кріш'яніс Каріньш раніше теж висловлювали зацікавленість у цій посаді, але їхні країни зрештою утрималися від висунення їх як кандидатів.

Цього місяця Йоганніс заявив, що "було б неприпустимо, щоб жодна з вищих посад, які обговорюються цього року, не була зайнята кимось зі Східної Європи".

Агентство зазначає, що кандидатуру Йоганніса важко буде просунути, враховуючи те, що представник Румунії Мірча Джоане наразі є заступником генсека НАТО.

Водночас Йоганніс також може бути потенційним кандидатом на заміну Шарля Мішеля на посаді президента Європейської Ради.

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