СМИ: Румыния хочет выдвинуть своего президента на должность генсека НАТО

Румыния сообщила, что планирует выдвинуть кандидатуру своего президента Клауса Йоханниса на должность генерального секретаря, что может осложнить усилия других членов Альянса, направленные на назначение Марка Рютте.

Об этом агентству Bloomberg сообщили европейские чиновники, информирует "Европейская правда".

При поддержке США, Великобритании и других крупных стран Рютте уже несколько месяцев считается фаворитом на пост генсека НАТО после того, как в октябре закончится срок полномочий действующего главы Альянса Йенса Столтенберга.

Но некоторые страны с восточного фланга НАТО не дают Рютте зеленого света, поскольку настаивают на большем представительстве региона на руководящих должностях в организации.

Последними руководителями Альянса были представители скандинавских стран или Нидерландов.

Пресс-служба Йоханниса не сразу ответила на телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель Рютте заявил, что решение о следующем генеральном секретаре должны принимать союзники по НАТО, и отказался от дальнейших комментариев.

Европейские и американские чиновники выразили сомнения относительно шансов Йоханниса, а некоторые сказали, что румынское давление, вероятно, только затянет процесс утверждения кандидатуры Рютте.

Два американских чиновника на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден высоко ценит обоих кандидатов, но США уже склонились на сторону Рютте.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и латвийский глава МИД Кришьянис Каринс ранее тоже выражали заинтересованность в этой должности, но их страны в итоге воздержались от выдвижения их в качестве кандидатов.

В этом месяце Йоханнис заявил, что "было бы недопустимо, чтобы ни одна из высших должностей, которые обсуждаются в этом году, не была занята кем-то из Восточной Европы".

Агентство отмечает, что кандидатуру Йоханниса трудно будет продвинуть, учитывая то, что представитель Румынии Мирча Джоанэ сейчас является заместителем генсека НАТО.

В то же время Йоханнис также может быть потенциальным кандидатом на замену Шарля Мишеля на посту президента Европейского Совета.

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