На кордоні з Польщею знову пошкодили зерновий вантаж з України

На кордоні з Польщею на залізничному КПП "Дорогуськ" знову пошкодили вантаж українських зернових, який мав їхати транзитом до Гамбурга у Німеччину.

Про це заявили у Міністерстві відновлення, пише "Європейська правда".

Близько 9 години ранку, згідно з повідомленням, у п'ятницю невідомі особи пошкодили ріпак у трьох зерновозах. Вантаж мав прямувати через Польщу транзитом до Гамбурга. Як випливає з фото, оприлюдненого віцепрем'єром Олександром Кубраковим, вантаж частково висипали на колії.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP