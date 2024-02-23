На кордоні з Польщею знову пошкодили зерновий вантаж з України

На кордоні з Польщею на залізничному КПП "Дорогуськ" знову пошкодили вантаж українських зернових, який мав їхати транзитом до Гамбурга у Німеччину.

Про це заявили у Міністерстві відновлення, пише "Європейська правда".

Близько 9 години ранку, згідно з повідомленням, у п'ятницю невідомі особи пошкодили ріпак у трьох зерновозах. Вантаж мав прямувати через Польщу транзитом до Гамбурга. Як випливає з фото, оприлюдненого віцепрем'єром Олександром Кубраковим, вантаж частково висипали на колії.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP February 23, 2024

У повідомленні зазначили, що "Укрзалізниця" готує звернення з цього приводу до правоохоронних органів Польщі.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх (злочини. – Ред.) повторити", – прокоментував віцепрем'єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

А перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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