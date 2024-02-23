Косово та Естонія приєдналися до місії навчання українських військових у Британії

Міністр оборони Британії Грант Шаппс повідомив про приєднання Косова та Естонії до програми тренування українських військових у країні.

Про це йдеться у тексті його виступу у парламенті, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шаппса, на сьогодні Британія підготувала на своїй території понад 60 000 українських військовослужбовців.

"Але операція Interflex, наша основна тренувальна операція, розширюватиметься ще більше.

Я радий оголосити, що до неї приєднуються Косово і Естонія. І вони приєдналися до нас, Австралії, Канади, Данії, Нової Зеландії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Литви і Румунії, які тренують українські війська тут, у Великій Британії", – сказав міністр.

Він також заявив про плани підготувати ще 10 000 військовослужбовців у першій половині 2024 року.

У Британії з 2022 року триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від країн-союзниць.

Також повідомлялося, що ЄС в рамках своєї навчальної місії планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів до кінця літа.