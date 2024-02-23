Косово и Эстония присоединились к миссии обучения украинских военных в Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о присоединении Косово и Эстонии к программе тренировки украинских военных в стране.

Об этом говорится в тексте его выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда".

По словам Шаппса, на сегодняшний день Великобритания подготовила на своей территории более 60 000 украинских военнослужащих.

"Но операция Interflex, наша основная тренировочная операция, будет расширяться еще больше.

Я рад объявить, что к ней присоединяются Косово и Эстония. И они присоединились к нам, Австралии, Канаде, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, Нидерландам, Швеции, Финляндии, Литве и Румынии, которые тренируют украинские войска здесь, в Великобритании", – сказал министр.

Он также заявил о планах подготовить еще 10 000 военнослужащих в первой половине 2024 года.

В Британии с 2022 года продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от стран-союзниц.

Также сообщалось, что ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат до конца лета.