Рада відправила на доопрацювання проєкт про реформу БЕБ, який критикувала G7

Верховна Рада не підтримала у першому читанні та відправила на доопрацювання законопроєкт №10439 щодо вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки, до якого мали зауваження посли Групи семи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

На пленарному засіданні у п’ятницю за проєкт проголосували 222 депутати з необхідних 226.

За підсумками голосування законопроєкт відправили на доопрацювання до профільного комітету.

Цей законопроєкт Кабмін вніс до Верховної Ради 29 січня. Документ містить вимоги до членів конкурсної комісії з обрання директора БЕБ, визначає їхні права та обов'язки, порядок ухвалення рішень, а також уточнює підстави для звільнення директора Бюро.

Нагадаємо, посли держав G7 у листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки у вигляді, що не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду, та окреслили чотири необхідних положення.

Цей проєкт раніше критикували бізнес-асоціації та антикорупційні активісти через те, що він не містить належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.

Урядову реформу БЕБ пов’язують із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого називають неформальним "куратором" правоохоронної вертикалі в Україні.