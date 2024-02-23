Рада отправила на доработку проект о реформе БЭБ, который критиковала G7

Верховная Рада не поддержала в первом чтении и отправила на доработку законопроект №10439 по совершенствованию работы Бюро экономической безопасности, к которому имели замечания послы "Группы семи".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

На пленарном заседании в пятницу за проект проголосовали 222 депутата из необходимых 226.

По итогам голосования законопроект отправили на доработку в профильный комитет.

Этот законопроект Кабмин внес в Верховную Раду 29 января. Документ содержит требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, определяет их права и обязанности, порядок принятия решений, а также уточняет основания для увольнения директора Бюро.

Напомним, послы государств G7 в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от принятия реформы Бюро экономической безопасности в виде, не соответствующем требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда, и обозначили четыре необходимых положения.

Этот проект ранее критиковали бизнес-ассоциации и антикоррупционные активисты из-за того, что он не содержит надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Правительственную реформу БЭБ связывают с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, которого называют неформальным "куратором" правоохранительной вертикали в Украине.