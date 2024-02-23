США викрили компанії з Китаю та Сербії, які допомагали РФ обходити санкції

Міністерство фінансів США 23 лютого оголосило про санкції проти 26 компаній та індивідів із 11 країн, які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Компанії, проти яких США наклали санкції, є експортерами й транзитерами технологій, обладнання і запчастин до Росії з третіх країн, а також входять до транснаціональної мережі з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню дорогоцінних металів російського походження.

Серед іншого, в повідомленні американського Мінфіну перелічені вісім компаній із Китаю, чотири компанії із Сербії, по одній – з Естонії, Ірландії та Фінляндії.

Нелегальна транснаціональна мережа з відмивання коштів складається з трьох компаній – двох у Ліхтенштейні та однієї у Німеччині – та обслуговувалась трьома німецькими громадянами. Вона займалась відмиванням готівки шляхом продажу російських дорогоцінних металів.

Також у переліку 26 юридичних та фізичних осіб із 11 країн, на яких США наклали санкції, згадувались представники Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.